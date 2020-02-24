Вашингтон, 24 февраля, 2020, 08:18 — ИА Регнум. В США климатологи назвали причину аномально теплой зимы 2019/2020 годов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC, аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и Северной Америки объясняется необычайно устойчивой областью низкого атмосферного давления в районе Северного полюса.

Эта устойчивая область низкого атмосферного давления буквально заперла в одном месте северные ветры, которые обычно и несут холодные воздушные массы на юг. По факту северный ветер циркулирует на самом севере планеты и не попадает в южные районы.

Данный феномен, возможно, обусловлен сочетанием временного погодного фактора и последствиями глобального потепления климата на планете.

В настоящее время температура воздуха в США на три градуса выше зимнего показателя за весь XX век. Если этот показатель не изменится до 29 февраля, то текущая зима станет самой теплой в США за 141 год.

При этом климатологи подчеркивают, что речь идет не об отдельных точках тепла, а о его широкой волне.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также на большей части территории России.

Примечательно, что большинство прогнозов на эту зиму предполагали, что она будет холоднее предыдущей. Но никто не смог предвидеть того, что область низкого давления над полюсом сохранится столь длительное время.

Точная причина этой аномалии пока не установлена.