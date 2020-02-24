Вашингтон, 24 февраля, 2020, 06:45 — ИА Регнум. Нет существенных доказательств того, что РФ «вмешивается» в президентские выборы 2020 в США, помогая лидеру страны Дональду Трампу избраться на второй срок. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Max Goldberg Дональд Трамп

«Нет доказательств того, что вмешательство России в этот цикл (предвыборный) направлено на переизбрание Трампа», — сообщает телеканал.

Источник CNN в спецслужбах сказал, что «разведка этого не утверждает».

По его словам, разведчики считают, что Трамп — «тот человек, с кем они могут работать (русские), он переговорщик».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель спецслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон заявила, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, способствуя переизбранию Трампа.