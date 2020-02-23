Козельск, Калужская область, 23 февраля, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы, основанный в XVIII веке, полностью сгорел в селе Озерское Козельской епархии в ночь на 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Деревня храм сгорел полностью.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Возможная причина пожара — неисправность в электрооборудовании.

Деревянный семикупольный храм с шатровой колокольней возведён в стиле древнерусского зодчества. Основной объём церкви перекрыт крестчатой бочкой и завершен невысоким шатром. Храм в селе Озерское был построен по инициативе прихожан и стараниями директора местного детского приюта Андрея Завражнова в 1998—2000 годах на фундаментах стариной каменной церкви 1750 года, которую закрыли большевики в 1922 году. Затем в 1941 году здание взорвали.