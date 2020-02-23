Великий Новгород, 23 февраля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В Новгородской области в канун Дня защитника Отечества глава региона Андрей Никитин и врио начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев навестили подростка Дмитрия Яковлева, который спас тонущего ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, Андрей Никитин вручил Диме подарок, а Сергей Козырев забрал на экскурсию в специализированную пожарно-спасательную часть — юный герой мечтает сам стать спасателем.

53.mchs.gov.ru Новгородский подросток Дмитрий Яковлев спас тонущего 9-летнего мальчика

Ученик 8 класса Пролетарской средней школы Дмитрий Яковлев 14 февраля, рискуя жизнью, спас 9-летнего ребёнка, который провалился под лёд.

«Сам Дима плавать не умеет. Но это его не остановило. Подросток смог вытащить ребёнка и даже оказать ему первую помощь», — отметили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

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