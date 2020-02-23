Нью-Дели, 23 февраля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Самолёт МиГ-29К потерпел крушение во время тренировочного полёта в индийском Гоа. Об этом 23 февраля сообщил представителя ВМС Индии в Twitter.

Mil.ru Истребитель МиГ-29

Авиакатастрофа произошла в 10:30 по местному времени в штате Гоа. Самолёт, выполняя тренировочный полёт, потерпел крушение. Пилот успел вовремя катапультироваться и остался жив.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и причины авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта Миг-29К в индийском штате Гоа в ноябре 2019 года. У самолёта произошло возгорание двигателя во время тренировочного полёта. Пилотам удалось вовремя катапультироваться.