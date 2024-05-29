Приговор по делу о фальсификации документов Трампом суд огласит 11 июля
Вашингтон, 31 мая, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Приговор по делу о фальсификации финансовой документации компании Trump Organization экс-президентом США Дональдом Трампом при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс ожидается 11 июля. Соответствующее объявление сделал 30 мая судья Хуан Мерчан.
«Приговор будет 11 июля в 10:00 (17:00 мск. — Ред.)», — уточнил Мерчан.
При этом несколькими днями позднее, 15–18 июля, в американском штате Висконсин в Милуоки запланирован общенациональный съезд Республиканской партии. На повестке у республиканцев предполагалось утверждение Трампа в качестве кандидата в президенты США.
Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президента США Трампа жюри присяжных признало виновным по 34 пунктам обвинения в рамках уголовного дела о подлоге документации. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу.
Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных политику обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп вправе обжаловать обвинительное решение, но оно не помешает ему баллотироваться на пост президента США.