Москва, 23 февраля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса создали опытный образец малогабаритной внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС.

Alex Beltyukov Многоцелевой истребитель Су-57

Новая ракета относится к классу «воздух-поверхность». В отличие от уже существующей гиперзвуковой ракеты для авиакомплекса «Кинжал», новая ракета для Су-57 имеет меньшие габариты и размещается внутри фюзеляжа самолета.

На данный момент ракета пока не испытывалась вместе с самолетом. Характеристики ракеты также не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Су-57 считается самолетом пятого поколения. Одна из ключевых характеристик таких самолетов — малозаметность. Обычно снижение заметности достигается за счет формы самолета, а также поглощающего радиоволны покрытия. Для наибольшей эффективности вооружение таких самолетов размещают внутри фюзеляжа. Однако это ведет к большему числу ограничений.