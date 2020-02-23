Кишинёв, 23 февраля, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Министр обороны Молдавии Виктор Гайчук заявил, что те, кто служил в Советской Армии, вправе праздновать день Советской Армии. Об этом 23 февраля сообщает Sputnik Молдавия.

Army.md Молдавские солдаты

«Конечно, те, кто служил в Советской Армии, и те, у кого, а их большинство, остались добрые воспоминания, добрые чувства к этой дате, конечно, вправе отмечать и праздновать эту дату», — отметил министр обороны.

Он также добавил, что настаивать на том, чтоб молодежь Молдавии праздновала 23 февраля, невозможно. Гайчук пояснил это тем, что «это другая жизнь, они этого не знают». Вместе с тем он отметил, что представители молодого поколения знают третье сентября — день национальной армии Молдавии и другие памятные даты, которые отмечаются в республике.

«Но лично я не могу вычеркнуть из своей жизни те 20 лет, в течение которых я служил в этой (Советской — ИА REGNUM) армии. У меня остались самые добрые воспоминания, потому что меня учили настоящей дружбе, взаимопониманию, как поддерживать друг друга, учили многим хорошим вещам, которые до сих пор присутствуют во мне», — рассказал министр.

Он еще раз подчеркнул, что не видит проблем в том, чтоб те, кто служил в Советской Армии, праздновали 23 февраля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министра обороны Молдавии Виктора Гайчука представители молдавской оппозиции обвинили в прославлении армии ДНР и ЛНР. Также представители оппозиции требовали отставки министра обороны республики, однако глава молдавского правительства Ион Кику отказался увольнять министра.

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