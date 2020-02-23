Санкт-Петербург, 23 февраля, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) в ночь на 23 февраля предотвратил третье с начала 2020 года наводнение. Тем временем штормовой ветер в Петербурге продолжается, падают деревья и дорожные конструкции.

Https://vk.com/spb_today Шторм «уронил» рекламный щит в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, во второй половине дня 22 февраля из-за прогноза повышения воды в акватории до критических значений были закрыты пропускные отверстия на дамбе, остановлено судоходство. Это помогло избежать наводнения, и на 08:45 мск уровень воды у поста «Горный институт» составляет +143 см (наводнение начинается от уровня +161 см).

«После ночного шторма Комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля», — сообщили утром в воскресенье в дирекции КЗС.

Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

Однако жителям Петербурга расслабляться рано. Остается в силе прогноз о том, что 23 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 28 м/с. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток +2…+4 гр.

Петербуржцы сообщают о падениях деревьев, рекламных щитов и знаков, не выдержавших порывов ветра. В нескольких случаях пострадали припаркованные автомобили. О пострадавших не сообщается.