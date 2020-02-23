Астана, 23 февраля, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Казахстане семь участков автомобильных дорог были закрыты в связи с ухудшением погодных условий, сообщает 22 февраля пресс-служба акционерного общества «Национальная компания «Казавтожол».

Зимняя дорога

Протяженность участков с ограниченным движением составила 973 км, сообщили в пресс-службе компании.

Для всех видов транспорта были перекрыты автомобильные дороги: Нур-Султан — Ерейментау — Шидерты, км. 16 — 235 (участок город Нур-Султан — поселок Шидерты); Алма-Ата — Усть-Каменогорск, км. 971 — 1068, (участок село Калбатау — поселок К. Кайсенова); Караганда — Аягоз — Бугаз, км. 707 — 941 (участок город Аягоз — пов. с. Бугаз); Алма-Ата — Усть-Каменогорск, км. 780 — 967 (участок город Аягоз — село Калбатау); Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские Ключи, км. 7 — 66 (участок село Ушановское — пов. г. Серебрянск); Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ, км. 36 — 123 (участок село Предгорное — гр. РФ; Усть-Каменогорск — Риддер — гр. РФ, км. 15 — 105 (участок поселок Белоусовка — город Риддер).

В пресс-службе также сообщили, что круглосуточно на трассах Казахстана работает 567 единиц техники.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате из-за снегопада повалило ряд деревьев, а в департаменте по чрезвычайным ситуациям предупреждали о сходе лавин.