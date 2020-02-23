Москва, 23 февраля, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2°C до +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр на своём сайте.

Макс13 Термометр

Прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков, возможно выпадение дождя и мокрого снега.

Ожидается скорость ветра 5 — 10 м/с с порывами до 15 м/с. Направление ветра юго-западное.

Атмосферное давление прогнозируется на отметке 733 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном главке МЧС РФ предупреждают об усилении ветра 23 февраля, порывы которого могут достигать 14 — 19 м/с.