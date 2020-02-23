Тюмень, 23 февраля, 2020, 07:00 — ИА Регнум. Тюменское отделение «Всероссийского общества инвалидов» выступило против «голодающих» общественников. По итогам собрания они создали петицию протеста которой просят главу региона закрыть группу «самозванцев», действующих от их имени, и провести обсуждение ключевых вопросов на Совете по делам инвалидов. Петиция опубликована на сайте тюменского ВОИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Тюмени группа инвалидов объявила 20 февраля голодовку. В акции под руководством инвалида Андрея Романова, как выяснили тюменские омбудсмены, участвуют четыре человека.

Протестующие выдвинули пять требований к правительству региона: отставка замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских; создание доступной среды для инвалидов в социальных объектах; обеспечение инвалидов третьей группы бесплатной землёй и жильём; отмена имущественного ценза в 100 тысяч рублей на получение инвалидами жилья и земли; организация санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов первой группы. При этом голодовка проходит в квартире с полных холодильником. Как заявили протестующие, продовольствие предназначено для детей, которые присоединятся к акции с родителями. Жители Тюмени с ограниченными возможностями здоровья обратились к региональным властям и прокуратуре с требованием прекратить незаконную деятельность активиста Андрея Романова. Так как выступать от их имени он не имеет права.

«Курганский инвалид Андрей Романов объявил себя правозащитником всех тюменских инвалидов. Это неправда! Мы его не выбирали! Андрей Романов для нас чужой человек. Он приехал в Тюменскую область на всё готовое и сейчас требует, чтобы под него переписали законы. Требует, чтобы ему дали квартиру, чтобы ему создали организацию, чтобы ему платили хорошую зарплату. Мы задаём законный вопрос: на каком основании приезжий человек диктует нам свои условия, требует немедленного исполнения и учит всех, как нам жить?», — говорится в петицию, которую подписали несколько десятков человек.

Также тюменские инвалиды требуют от Андрея Романова прекратить разрушающую деятельность.

Тюменское отделение «Всероссийского общества инвалидов» Тюменские инвалиды выступили против «голодающих»

«Из-за его хулиганских выходок на нас начинают смотреть косо и начинают сомневаться в психическом здоровье всех инвалидов! Зачем он обращается к президенту Америки Трампу? А к главе Чечни Кадырову? Какое отношение Трамп и Кадыров имеют к нашему региону? Нормальный человек не будет рассказывать, что его пытаются отравить шоколадкой. Это же бред. Список хулиганских выходок можно продолжать! Его действия оскорбительны и унизительны не только для инвалидов Тюменской области, но и для всех инвалидов России!», — говорят общественники.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2003 года и чемпионата мира 2010 года по танцевальному спорту, инвалид — колясочник Татьяна Скворцова возмущена действиями «самозванца» Романова.

«Тот, кто хочет делать хорошее, он делает в любое время, но это трудно. Гораздо проще шуметь, просить. Мне очень жаль, что приходится тратить свои эмоции и силы на эту ситуацию. Я более 30 лет на коляске, мы с ребятами прошли тот путь, когда ничего не было, но люди слушали и сейчас есть результат», — отметила она.

Под петицией расписались члены тюменских областных общественных организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество слепых».