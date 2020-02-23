Тюменские инвалиды требуют от «самозванцев» прекратить «голодовку»
Тюмень, 23 февраля, 2020, 07:00 — ИА Регнум. Тюменское отделение «Всероссийского общества инвалидов» выступило против «голодающих» общественников. По итогам собрания они создали петицию протеста которой просят главу региона закрыть группу «самозванцев», действующих от их имени, и провести обсуждение ключевых вопросов на Совете по делам инвалидов. Петиция опубликована на сайте тюменского ВОИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в Тюмени группа инвалидов объявила 20 февраля голодовку. В акции под руководством инвалида Андрея Романова, как выяснили тюменские омбудсмены, участвуют четыре человека.
Протестующие выдвинули пять требований к правительству региона: отставка замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских; создание доступной среды для инвалидов в социальных объектах; обеспечение инвалидов третьей группы бесплатной землёй и жильём; отмена имущественного ценза в 100 тысяч рублей на получение инвалидами жилья и земли; организация санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов первой группы. При этом голодовка проходит в квартире с полных холодильником. Как заявили протестующие, продовольствие предназначено для детей, которые присоединятся к акции с родителями. Жители Тюмени с ограниченными возможностями здоровья обратились к региональным властям и прокуратуре с требованием прекратить незаконную деятельность активиста Андрея Романова. Так как выступать от их имени он не имеет права.
Также тюменские инвалиды требуют от Андрея Романова прекратить разрушающую деятельность.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2003 года и чемпионата мира 2010 года по танцевальному спорту, инвалид — колясочник Татьяна Скворцова возмущена действиями «самозванца» Романова.
Под петицией расписались члены тюменских областных общественных организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество слепых».