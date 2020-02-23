Вашингтон, 23 февраля, 2020, 03:56 — ИА Регнум. Целитель из России читает мысли и гипнотизирует президента США Дональда Трампа. Так, в сатирической статье издание The Onion высмеивает вмешательство России в президентские выборы в США.

Дональд Трамп

Спецслужбы США встревожены, потому что мистик, провидец и целитель из России влияет на президентскую гонку, говорится юмористической статье.

«Хотя мы не знаем, что именно Волоков нашёптывает Трампу в ухо и говорит ли он при этом на известном нам языке, в разведсообществе существует консенсус: весьма вероятно, он намерен вмешаться в грядущие выборы», — говорится в статье.

Волоков оказывает влияние на Трампа, так как во время одной из встреч, предположительно, исцелил его от внутреннего кровоизлияния.

Сообщается, что недавно произошло неудачное покушение на старца. Злоумышленники нанесли многочисленные удары ножом, а также огнестрельное ранение в голову Волокова. Кроме того, покушавшиеся на жизнь мистика пытались утопить его в ледяных водах реки Потомак.