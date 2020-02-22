Москва, 22 февраля, 2020, 23:27 — ИА Регнум. В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Илья Муравьёв

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Заместитель директора по производству ООО «Крайтекс-Ресурс» Илья Муравьев из Иваново считает, что конкурс «Лидеры России» это, в первую очередь, «открытие новых возможностей для дальнейшего движения».

«Впечатления от первого дня полуфинала самые положительные. Мы узнали много новой информации и много новых людей. Впервые за все время существования конкурса «Лидеры России» соревновательный день был таким длинным — более 12 часов. Конечно, мы очень устали», — рассказал Илья Муравьев корреспонденту ИА REGNUM.

Почему Вы приняли решение принять участие в конкурсе?

Хотелось показать себя, доказать себе что-то, и сравнить себя с такими управленцами, как я. И вторая мотивация, конечно, это образовательный грант. Получилось так, что я работаю на предприятии довольно стабильно, но никакой перспективы по образованию там нет, нет перспектив командировок, участия в выставках. И поэтому я решил принять участие в конкурсе, и сегодня уже даже встретился с губернатором Ивановской области. Для меня конкурс «Лидеры России» это открытие новых возможностей для дальнейшего движения.

В чем состоит Ваш проект «Сердце лидера»?

Мой проект носит экологический и гуманитарный характер — он связан с поддержкой бездомных животных. Это организация приютов, устройство животных в хозяевам.

Напомним, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 — Московскую область, 12 — из Липецкую, 10 — Рязанскую, 9 — Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и г. Санкт-Петербурга.

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