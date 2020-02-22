Ярославль, 22 февраля, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в товарищеском матче по хоккею. Он состоялся 22 февраля в Москве на Красной площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на матче в Москве

На льду сошлись ветераны хоккейного клуба «Локомотив» и победители Кубка губернатора Ярославской области — детско-юношеская команда «Полет» из Рыбинска. Дмитрий Миронов выступил за ветеранов «Локомотива» в майке с номером «76» (это автомобильный номер Ярославской области). Губернатора поддержали два депутата, ранее игравшие в «Локомотиве» — Андрей Коваленко и Илья Горохов. На лед вышли также Алексей Горшков, Антон Бут, Сергей Лукичев, Валентин Лепихов, Дмитрий Красоткин.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу ветеранов «Локомотива».