Ярославль, 22 февраля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. 22 февраля в Ярославле прошел митинг, организованный региональным отделением КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главными на нем стали две темы: поправки в Конституцию и недовольство действиями властей области и города.

Татьяна Шамина Митинг в Ярославле

Наибольшие эмоции выступавших вызвали передача троллейбусного депо в центре города под застройку и оптимизация транспортной сети внутри области. Перед собравшимися выступила водитель троллейбуса Анастасия Крошкина:

«В этом году троллейбусу исполнилось 70 лет. Они хотят продать депо. Кто они — назвать их хорошим словом просто язык не поворачивается. Вы что-то создали чтобы что-то продавать? Что вы создали? Ну да, маршрутки, удобно, быстро. А давайте троллейбусы все встанут, и посмотрим, как вы в эту маршрутку все влезете. Давайте, конечно, все будем продавать — вы-то свои карманы набьете. А мы получаем ничто за свою очень тяжелую работу, отвечая за безопасность пассажиров. Сколько можно издеваться над людьми! Закроют троллейбусное депо, куда людям работать идти? Я считаю, что нужно оставить депо. Даже с высшим образованием сейчас сложно найти работу. А куда идти тем, кто просто работает по профессии. Я очень прошу, не надо закрывать, дайте людям спокойно работать», — сказала водитель троллейбуса Анастасия Крошкина.

Не менее эмоционально выступил директор АТП из города Данилова, чье предприятие осталось без работы из-за передела рынка перевозок. Ярославские власти он обвинил в коррупции.

«С приходом наших московских чиновников положение ухудшилось не только в Ярославле, но и в таких городах как Любим, Данилов, Пречистое. Проведенная, я считаю, коррупционная оптимизация транспортной системы Ярославской области привела к разрушению этой системы с приходом московских перевозчиков. И вся задумка была именно в этом — чтобы завести московских перевозчиков. Лоты были составлены таким образом, чтобы местные предприятия, работающие по много лет, как наше, не сумели участвовать либо проигрывали. 70 человек надо освободить, на улицу. Идти им работать в наших малых городах некуда. Из 30 предприятий, которые были раньше, осталось пять. И среди них наше, которое сейчас находится на грани. Ни одного рабочего места не сделано. Хотя губернатор, когда выбирался, обещал нам инвестиции, все мы надеялись, но, к сожалению, инвестиции пришли в таком виде», — сказал директор «Даниловского АТП» Николай Киселев.

Ярославские коммунисты потребовали отставки мэра Ярославля Владимира Волкова и возвращения прямых выборов мэра.

«Мы не голосовали за мэра Волкова, мы считаем, что он не легитимный мэр, он не избран народом», — сказала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

«Безграмотная политика власти при формировании кадров поставила на грань выживания муниципальный общественный транспорт. Когда предприятиями руководят пришлые, не специалисты, «овцеводы»… Только движением вперед, а не тупой продажей активов города мы сможем развиваться. Ярославль — свободный город свободных граждан. Ярославль за прямые выборы народного мэра. Ярославль — это наш город, без пришлых. За победу, за Ярославль!» — сказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Ряд выступлений были посвящены поправкам в Конституцию. Коммунисты призвали прийти на голосование по изменению в Конституцию, но голосовать против. Они выступают за поправки, предложенные КПРФ. Но не верят, что они будут включены в голосование.

«Я полагаю, что поддерживать поправки, которые внесены президентом, ни в коем случае нельзя. И вообще, нам не нужна такая конституция. Сегодня мы должны заявить: долой капитализм, долой конституцию капитализма. Нам нужна советская, социалистическая конституция. Да здравствует социализм!» — сказал первый секретарь Рыбинского горкома КПРФ Михаил Парамонов.

Также на митинге поднимались темы проблем ярославского здравоохранения и неконтролируемой застройки.