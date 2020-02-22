Измир, Турция, 22 февраля, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может пройти 5 марта. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы (Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель) встретимся 5 марта, чтобы обсудить те же вопросы (по сирийскому Идлибу)», — сказал президент Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире заявил, что Турция будет пожинать «тяжелые плоды своих ошибок», если откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье.

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