Москва, 22 февраля, 2020, 20:07 — ИА Регнум. В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы и региона об усилении ветра, порывы которого могут достигать 14−19 м/с. Об этом 22 февраля сообщается на сайте ведомства.

Ветер

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 18:30 часов 22 февраля до 10 часов 23 февраля местами в г. Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 14−19 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям столицы настоятельно рекомендовали соблюдать правила безопасности: обходить шаткие рекламные и иные конструкции, не парковать машины вблизи деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ночь на 23 февраля в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица. В связи с сильным южным, юго-западным ветром скоростью 5−12 м/с, а местами порывами до 14−19 м/с, в регионе объявлен желтый уровень опасности.