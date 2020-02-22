Подгорица, 22 февраля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Членам популярного сербского рэп-коллектива Beogradski sindikat сегодня, 22 февраля, запретили въезд в Черногорию. Часть группы развернули на автомобильном пограничном посту, а другого участника попросили покинуть страну в аэропорту Подгорицы. Об этом сообщает сербское издание Telegraf. rs со ссылкой на видеообращение одного из участников группы в сети Facebook.

Стоп

Лидер группы, музыкант Феджа Димович сообщил, что ранее Beogradski sindikat пригласила митрополия Черногорско-приморская СПЦ выступить на протестном митинге верующих и сторонников СПЦ в воскресенье, 23 февраля.

Ранее группа выпустила на платформе YouТube клип на песню «Sviće zora», посвященную акциям протеста против принятия закона о свободе вероисповедания в Черногории. Менее чем за неделю клип набрал более миллиона просмотров. С этим и связывают запрет на въезд в страну.

Черногорские СМИ пока не сообщили об инциденте, никаких официальных сообщений от МИД Черногории также пока нет.