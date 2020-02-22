Измир, Турция, 22 февраля, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Турция будет пожинать «тяжелые плоды своих ошибок», если откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Измире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Он напомнил, что 21 февраля провел телефонные переговоры с лидерами Франции и Германии, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По его словам, «дорожная карта действий по Идлибу» была определена по итогам всесторонней оценки ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

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