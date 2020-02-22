Белград, 22 февраля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. 22 февраля в Сербию была доставлена из России первая партия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Об этом сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин, слова которого обнародованы на сайте военного ведомства.

Vitaly V. Kuzmin ЗРПК «Панцирь-С1»

«Прибыла первая часть системы «Панцирь-С1» (на аэродром в Батайнице)», — отметил Вулин.

Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели. Сербские военные, которые готовы работать с новой техникой, уже прошли обучение.

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