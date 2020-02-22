Азов, Ростовская область, 22 февраля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в жилом доме в Азове Ростовской области. В региональном управлении МЧС России предоставили первый фотоснимки с места происшествия, передаёт ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Ростовской области Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС

Напомним, что в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме по переулку Павлова в Азове погибли два человека. Ещё один человек пострадал, в настоящее время находится в больнице.

49 жильцов дома были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения на базе местной гостиницы «Солнечная». По предварительным данным, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования помещений люди смогут вернуться в свои квартиры.