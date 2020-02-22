Обнинск, Калужская область, 22 февраля, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который накануне открылся в Обнинске Калужской области, сообщили 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Admoblkaluga.ru Участие в церемонии приняли врио губернатора области Владислав Шапша, президент кинофестиваля монахиня София (Ищенко), ио главы администрации Обнинска Карина Башкатова, а также кинематографисты из восьми стран мира

В послании главы государства, в частности, говорится:

«Ваш замечательный форум, который всегда проходит в атмосфере гостеприимства и взаимного уважения, выполняет высокую просветительскую воспитательную миссию. Сохраняя и развивая богатейшее гуманистическое наследие отечественного киноискусства, он на деле возрождает традиции детского кинематографа, семейных просмотров. Продвигает на большой экран хорошие, качественные фильмы, утверждающие ценности семьи, товарищества, справедливости и сострадания».

Темы кинофестиваля «Встреча» в 2020 году: «Матушка. Мать. Родина-мать» и «75-летие Победы в Великой отечественной войне». В конкурсную программу оргкомитетом было отобрано 75, а во внеконкурсную — 50 кинолент. По прогнозам организаторов, фильмы программы фестиваля смогут увидеть более 20 тысяч человек, из них 11 тысяч школьников и студентов.

Сретенский православный кинофестиваль «Встреча» был организован в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке Министерства культуры РФ. Целью кинофестиваля «Встреча» является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры.