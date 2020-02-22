Киев, 22 февраля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Пенсии на Украине в бущущем могут быть снижены из-за того, что многие граждане работают неофициально. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По ее словам, на сегодняшний день большинство пенсионеров на Украине получают пенсию ниже прожиточного минимума.

«82,7% пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума», — сказала она.

Стоит отметить, что 4 тыс. гривен — это около 10 500 рублей.

Ненюченко подчеркнула, что это очень большая проблема, которая требует какого-то решения.

Сложившуюся ситуацию она объяснила тем, что ресурс солидарной пенсионной системы ограничен, а доля теневой занятности в украинской экономике очень высока.

Также замминистра отметила, что только 5% работающих граждан Украины участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Все эти факторы неминуемо приведут к снижению фактической пенсии в будущем, подчеркнула чиновница.