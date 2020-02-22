Киев, 22 февраля, 2020, 06:14 — ИА Регнум. Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

По словам Ненюченко, уже сегодня 82,7% жителей Украины получают пенсию ниже размера прожиточного минимума — до четырех тысяч гривен. Она отметила, что это ключевая проблема, требующая срочного решения.

Министр добавила, что причинами данной ситуации являются недостаточное наполнение солидарной пенсионной системы, а также высокая доля теневой занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным госслужбы статистики Украины, численность населения страны на 1 января 2020 года составила 41 млн 902,4 тысячи человек, сократившись на 250,8 тысячи человек за один год.