Вашингтон, 22 февраля, 2020, 04:14 — ИА Регнум. Американская компания Facebook не зафиксировала в своей социальной сети следов российского вмешательства в избирательную кампанию сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сообщает агентство Reuters.

Phil Roeder Берни Сандерс

В компании сообщили, что не обнаружили попыток России как-то вмешаться в избирательную кампанию сенатора-демократа или же оказать ему помощь. Подробных комментариев по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что должностные лица США проинформировали Сандерса о якобы предпринимавшихся Россией попытках поддержать его избирательную кампанию. Сам Сандерс после этого призвал президента РФ Владимира Путина «держаться подальше от американских выборов».