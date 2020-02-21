Пенза, 21 февраля, 2020, 20:41 — ИА Регнум. В преддверии Дня защитника Отечества в школе в посёлке Родниковском прошло торжественное мероприятие, в рамках которого была награждена Ангелина Жашкова, спасшая своего брата. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба МЧС по Пензенской области

«В январе 2020 года девочка с братом и его другом катались с горки на «ватрушке» возле пруда. Брат решил скатиться с более крутого места и, вылетев на лед, провалился в полынью, куда и бросилась семилетняя Геля. Друг побежал за помощью взрослых. Вовремя добежавшая мать спасла детей. Благодаря Ангелине ее брат жив», — рассказали в ведомстве. Юной героине всего семь лет.

Девочка удостоена благодарности главы МЧС по Пензенской области генерал-майора внутренней службы Сергея Козлова за смелость, отвагу, грамотные и решительные действия, проявленные при спасении человека. Также первокласснице подарили торт и конструктор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2020 года водолазы и спасатели Петербурга нашли тело школьницы, которая вместе с 14-летним одноклассником провалилась под тонкий лёд на Лахтинском разливе, но не смогла выбраться на берег. Провалившись, парень смог уцепиться за полынью, а девочка — нет. Прибывшие на место спасатели вытащили юношу на берег, а медики забрали в больницу, где поместили в реанимацию.