В квартире, где голодают инвалиды Тюмени, есть холодильник с едой
Тюмень, 21 февраля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В квартире, где голодают тюменские инвалиды, есть холодильник с едой, но нет детей и женщин. Об этом сообщили уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области Елена Кравцова, которым удалось попасть на место дислокации участников протеста.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев сообщал, что организатор протеста Андрея Романов отказывается называть место, где находятся голодающие инвалиды.
По словам Елены Кравцовой, в квартире находилось четверо мужчин, включая Андрея Романова и его сына, Юрия Рябцева, и гражданина, который представился Малаховым. Один из голодающих мужчин выразил согласие на оказание медицинской помощи.