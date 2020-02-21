Тюмень, 21 февраля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В квартире, где голодают тюменские инвалиды, есть холодильник с едой, но нет детей и женщин. Об этом сообщили уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области Елена Кравцова, которым удалось попасть на место дислокации участников протеста.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка Тюменской области Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области Елена Кравцова

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев сообщал, что организатор протеста Андрея Романов отказывается называть место, где находятся голодающие инвалиды.

По словам Елены Кравцовой, в квартире находилось четверо мужчин, включая Андрея Романова и его сына, Юрия Рябцева, и гражданина, который представился Малаховым. Один из голодающих мужчин выразил согласие на оказание медицинской помощи.

«Меня прежде всего интересовало, присутствуют ли в этой квартире женщины, дети, многодетные матери. Я получил ответ, что дети приходят сюда с родителями, и тогда, когда они захотят кушать, для них есть еда в холодильнике. Ни детей, ни многодетных матерей в этой квартире нет», — сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.