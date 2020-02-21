Ярославль, 21 февраля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. В УФАС по Ярославской области поступила жалоба на конкурсную комиссию под председательством заместителя мэра Ярославля Ильи Мотовилова за нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурса на организацию ярмарок в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярмарка в Ярославле

Авторы жалобы — компания «XXI век» полагает, что организаторы конкурса грубо нарушили закон. В конкурсе приняли участие три компании, две из них частные и АО «Центр», акции которого принадлежат мэрии Ярославля. При вскрытии конвертов оказалось, что заявка АО «Центр» не прошита, как того требовала конкурсная документация.

«Что значит, заявка не прошита? Это значит, что если заказчик и победитель торгов связаны, они могут подменить, подтасовать документы. В других регионах не прошитые заявки даже не рассматриваются, а здесь заявку признали соответствующей. А заявки других участников, оформленные по всем правилам, просто отвергли», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «XXI век» Игорь Филиппов.

Действительно, конкурсная комиссия под председательством заммэра Ярославля Ильи Мотовилова, курирующего сферу потребительского рынка, отвергла заявки всех участников, кроме собственного предприятия — АО «Центр». Их не допустили до конкурса на основании того, что не представлены схема проведения ярмарки и документ о стоимости места. Авторы жалобы говорят, что схема должна предоставляться властями, ведь именно они и определяют, как должна проходить ярмарка. А стоимость места указана в перечне услуг организатора.

Представители мэрии Ярославля на заседании в ярославском УФАС признали, что заявка АО «Центр» была не прошита. Но посчитали это нарушение несущественным.

«Комиссия, исходя из того, что другие участники не были допущены, решила, что отказ на основании отсутствия сквозной прошивки будет являться формализованным. Документы АО «Центр» соответствовали условиям конкурса», — сказал на заседании в УФАС представитель мэрии Ярославля.

Представитель АО «Центр» сообщил, что с 2017 года именно это предприятие является организатором ярмарок в городе. Сами ярмарки не направлены на получение прибыли, а являются способом поддержки предпринимателей. Бюджет не получает от них ни копейки. При этом непонятно, почему мэрия не допустила частный бизнес в сферу, который не приносит муниципальному рынку никаких доходов. Не идут ли эти доходы в какое-то другое место?

Стоит отметить, что это не первый скандал вокруг ярмарок в Ярославле, связанный с заместителем мэра Ильей Мотовиловым, в чьей зоне ответственности находятся ярмарки. Перед Новым годом сильное возмущение ярославцев вызвало превращение в торговые ряды центральной пешеходной улицы Кирова.

А несколько позже настоящий бунт устроили жители Резинотехники из-за планов мэрии закрыть ярмарку на улице Спартаковской, организатором которой была частная компания. Мэрия тогда заявила, что это сделано по требованию прокуратуры, а прокуратура — что ничего подобного не требовала.

Пока что УФАС не вынесло решения по жалобе, заседание было отложено. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.