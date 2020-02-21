Калуга, 21 февраля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. 20 февраля состоялось совещание территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, руководители подразделений Городской управы и председатели участковых избирательных комиссий.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось совещание ТИК Ленинского округа

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского округа Вячеслава Новикова в округе проживает 14% избирателей Калужской области. Также он обратил внимание собравшихся на рост численности избирателей в связи активным жилищным строительством на Правобережье, за год их количество увеличилось на 2,5 тысячи и составило 110 тысяч 473 человека.

В ходе совещания обсуждались задачи на предстоящий год. В 2020 году комиссии предстоит провести работу по подготовке к единому дню голосования и всероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию, необходимо будет оценить состояние помещений и благоустройство избирательных участков, обеспечить участковые избирательные комиссии всем необходимым, провести анализ явки избирателей и проверить регистрацию избирателей в новых микрорайонах.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось совещание ТИК Ленинского округа

«От имени депутатов Городской думы я хотел бы всех вас поблагодарить за вашу непростую, но необходимую работу, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — самый эффективный метод повышения явки — поквартирный обход избирателей, а также персональные приглашения на выборы. Важный аспект, который нам нельзя упустить — молодые избиратели. Возможно, стоит выпустить памятные сувениры с символикой страны или города, чтоб они на всю жизнь запомнили своё первое голосование. В 2019 году состоялись выборы в школьную Городскую думу, территориальными избирательными комиссиями была проведена большая работа по их подготовке и проведению. В этом году также состоится перепись населения. Ваша работа будет здесь важным подспорьем, так как избирательные комиссии имеют наиболее точные сведения по всем жителям Калуги и детально работают с каждым избирателем».