Калуга, 21 февраля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, на площади Победы в Калуге состоялся торжественный митинг. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, руководители подразделений Городской управы, представители ветеранских организаций, учащиеся калужских школ и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге почтили память защитников Отечества

«Сегодня мы отдаем дань памяти многим поколениям защитников Родины, — отметил Александр Иванов. — В мае наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, от имени депутатов Городской думы выражаю особую признательность фронтовикам и труженикам тыла. Ветераны Великой Отечественной войны были и остаются для нас самым ярким примером воинской доблести, своим мужеством и стойкостью они вписали золотые страницы в героическую историю нашего государства и его вооруженных сил. Низкий вам поклон, дорогие ветераны! От всей души желаю нашим ветеранам, участникам вооруженных конфликтов, воинам-интернационалистам, военнослужащим и всем калужанам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, мирного неба над головой!»

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.