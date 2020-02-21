Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Петербурге задержали и отправили под стражу мужчину, который систематически злостно нарушал «закон о тишине», не давая отдыхать по ночам своим соседям. Помимо ареста, на дебошира наложен крупный денежный штраф. Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

В комитете уточнили, что нарушитель пьянствовал и дебоширил в ночное время в доме по Отечественной улице в Красногвардейском районе.

В течение года на мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, наложили штрафов на общую сумму в 145 тысяч рублей. За неуплату в срок этих штрафов на него были наложенные штрафные санкции в размере 130 тысяч рублей.

Наконец, терпение властей лопнуло, и полицейские доставили хулигана в мировой суд. Суд принял вынес постановление об административном аресте на 11 суток.

«Как минимум на 11 суток соседи нарушителя смогут спать спокойно, а нарушителю представится прекрасная возможность обдумать свое поведение и изменить отношение к соседям», — заявила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.