Воронеж, 21 февраля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Программу второго фестиваля «Русское лето» представил заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького по литературной части писатель Захар Прилепин губернатору Воронежской области Александру Гусеву на встрече 21 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с писателем Захаром Прилепиным

Как сообщалось на встрече, во второй раз фестиваль планируется провести 22−24 мая, место выбрано то же, что и в 2019 году — Центральный парк. При этом организаторы намерены задействовать в мероприятиях фестиваля все парковые объекты и зоны. В программе — выступления популярных российских групп и исполнителей, фольклорных коллективов, а также показ антрепризных спектаклей по романам Захара Прилепина. Как отмечалось, курировать театральную программу фестиваля будет художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, заместитель художественного руководителя МХАТ им.М. Горького по творческой работе Сергей Пускепалис. Он представит в Воронеже спектакли «Письма Первой мировой» и «Пилорама плюс».

«Письма Первой мировой» — это иммерсивный спектакль-текст, письма с фронта, который полностью погружает зрителей в атмосферу 1914−1918 годов. Сначала мы его покажем 23 февраля, ко Дню защитника Отечества, затем — у вас на фестивале в мае», — пояснил участвовавший во встрече Пускепалис.

Также в программу фестиваля планируется включить лекции и дискуссии известных российских писателей и ученых-историков из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа. В дни фестиваля будет работать «деревня реконструкторов», где желающие смогут попробовать себя в древних ремёслах, а также увидеть реконструкции исторических событий. Отдельное место в программе занимают мероприятия для детей — для них будут организованы интерактивные спектакли, организуют игры, конкурсы и мастер-классы. Также в планах проведение большой книжной и даже кулинарной ярмарок. На площадках фестиваля можно будет увидеть выступления уличных театров, театра скоморохов, театра теней, кукольного театра, также состоится конкурс граффити.

«Я действительно хочу, чтобы фестиваль стал образцовым для России: соответствовал трендам, выглядел ярким и запоминающимся. Туда будет не стыдно позвать кого угодно», — отметил Захар Прилепин.

Он отметил, что хотя при подготовке первого фестиваля организаторы испытывали большие волнения, он получился удачным.

«Это заслуга не только нашего коллектива, но и местных ребят. Конечно же, зрители захотят увидеть что-то похожее, поэтому мы не сможем ввести совсем новую концепцию. При этом появятся новые лица. Фестиваль останется большим, семейным и мудрым, его можно будет осмыслять даже после основных событий», — добавил Прилепин.

Глава региона поддержал проведение фестиваля, отметив, что в этом году на фестивале ожидают больше гостей — сроки его проведения специально сдвинули на май, чтобы привлечь молодёжную аудиторию.

«Те 40 тысяч человек, что пришли на первый фестиваль, говорят сами за себя. Для первого мероприятия с относительно небольшим бюджетом такой интерес можно считать показательным. Мы не ошиблись с форматом. В этом году фестиваль будет еще более правильным, потому что мы сдвинули сроки, чтобы вся молодежь была в городе», — отметил Александр Гусев.