Тамбов, 21 февраля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут приведены в нормативное состояние почти 35 км дорог общего пользования,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет затрачено более 800 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) обсуждали сегодня, 21 февраля, на селекторном совещании, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. В совещании принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В ходе совещания Марат Хуснуллин подчеркнул, что данное обсуждение является своеобразным заседанием проектного комитета по безопасности дорожного движения. Он ещё раз отметил важность единой работы, которая поможет оперативно решать любой возникающий вопрос.

«Мы готовы приложить все необходимые усилия, чтобы регионы могли реализовывать национальные проекты», — сказал он.

Региональные власти заявляют, что Тамбовщина успешно справляется с реализацией всех мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам работы в 2019 году жители и гости региона отметили качественно проведённый ремонт автомагистралей, отличную разметку, новые светофорные комплексы, установленные бордюры безопасности.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в результате ремонта, реконструкции и строительства будет приведено в нормативное состояние 34,35 км дорог общего пользования. Половину из них составят дороги регионального значения, вторую половину — автомобильные дороги города Тамбова. На эти цели будет направлено 805 млн рублей. Из них 701 млн рублей — средства федерального бюджета, 104 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. В настоящее время заключено восемь контрактов на выполнение ремонтных работ.