В Калужской области открылся XV международный кинофестиваль «Встреча»
Обнинск, Калужская область, 21 февраля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Доме ученых Обнинска Калужской области 21 февраля открылся XV международный православный Сретенском кинофестиваль «Встреча», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам президента православного кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко), в 2020 году у кинофестиваля две ведущие темы — материнство и победа в Великой Отечественной войне. По этим темам составлены кинопрограммы.
Для участия в кинофестивале было подано 285 заявки. В программу включены 141 документальный и телевизионный фильм, 74 игровых полнометражных и короткометражных лент и 70 анимационных фильма из Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Донецкой народной республики, Ирана, Китая, Литвы, Македонии, России, Сербии, США, Украины, Швеции и Эстонии. Посмотреть киноленты фестивальной программы обнинские зрители смогут с 21 февраля по 25 февраля в кинотеатре «Синема де Люкс» и в городском Центре досуга. Мероприятия кинофестиваля проводятся одновременно в 11 городах области: в Калуге, Обнинске, Козельске, Медыни, Жукове, Боровске, Малоярославце, Людинове, Мещовске, Жиздре и Кондрове.
В рамках праздника православного кино пройдёт III фестиваль детского и семейного кино «КиноДом», в программе которого мастер-классы для школьников и студентов, педагогов и родителей, показы фильмов, дискуссионные площадки и встречи с интересными людьми.
Церемония закрытия XV кинофестиваль «Встреча и награждения победителей состоится 25 февраля в 18:00 в Обнинске в Доме ученых.