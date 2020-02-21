Обнинск, Калужская область, 21 февраля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Доме ученых Обнинска Калужской области 21 февраля открылся XV международный православный Сретенском кинофестиваль «Встреча», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Эмблема кинофестиваля «Встреча»

По словам президента православного кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко), в 2020 году у кинофестиваля две ведущие темы — материнство и победа в Великой Отечественной войне. По этим темам составлены кинопрограммы.

Для участия в кинофестивале было подано 285 заявки. В программу включены 141 документальный и телевизионный фильм, 74 игровых полнометражных и короткометражных лент и 70 анимационных фильма из Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Донецкой народной республики, Ирана, Китая, Литвы, Македонии, России, Сербии, США, Украины, Швеции и Эстонии. Посмотреть киноленты фестивальной программы обнинские зрители смогут с 21 февраля по 25 февраля в кинотеатре «Синема де Люкс» и в городском Центре досуга. Мероприятия кинофестиваля проводятся одновременно в 11 городах области: в Калуге, Обнинске, Козельске, Медыни, Жукове, Боровске, Малоярославце, Людинове, Мещовске, Жиздре и Кондрове.

В рамках праздника православного кино пройдёт III фестиваль детского и семейного кино «КиноДом», в программе которого мастер-классы для школьников и студентов, педагогов и родителей, показы фильмов, дискуссионные площадки и встречи с интересными людьми.

Церемония закрытия XV кинофестиваль «Встреча и награждения победителей состоится 25 февраля в 18:00 в Обнинске в Доме ученых.