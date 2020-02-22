Война: в блокадном Ленинграде вновь повышен хлебный паёк. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 22 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 февраля: в блокадном Ленинграде вновь повышен хлебный паёк.
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22 февраля 1943 года в блокадном Ленинграде в четвёртый раз повышен хлебный паёк. Теперь он соответствовал норме Москвы и других промышленных центров.
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