Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 22 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 февраля: в блокадном Ленинграде вновь повышен хлебный паёк.

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22 февраля 1943 года в блокадном Ленинграде в четвёртый раз повышен хлебный паёк. Теперь он соответствовал норме Москвы и других промышленных центров.

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