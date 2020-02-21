Краснодар, 21 февраля, 2020, 16:37 — ИА Регнум. К строительству мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы приступили в Краснодаре, сообщили 21 февраля в пресс-службе администрации города. Комплекс появится в районе улицы Заводской, где в августе 1942 году шли ожесточенные бои.

Пресс-служба администрации Краснодара Площадка строительства мемориального комплекса

«Пашковская переправа — по-настоящему героическое место для Краснодара и краснодарцев. Это наш рубеж воинской доблести, о нем должны знать жители города и все, кто интересуется историей столицы Кубани. Скульпторы создали интересный проект. Работы стартовали, времени для создания мемориала достаточно, и нам важно — как мы и обещали ветеранам — завершить создание комплекса ко Дню Победы, к 9 мая», — сказал Евгений Первышов.

Эскиз памятника разработал известный скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. Сейчас строители готовят фундамент под монумент и армируют холм. В центре монумента, на вершине возвышенности, планируется установить усеченной формы с торчащей арматурой — как символ оборвавшейся переправы. Здесь же появится смотровая площадка, переходящая в мост. К самому монументу будет вести лестница, с двух сторон которой вмонтируют плиты с именами защитников переправы. Для маломобильных граждан будет установлен подъёмник.

Всего, по словам Первышова, к 9 Мая 2020 года — 75-летию Победы в Краснодаре будут отреставрированы и отремонтированы все 34 памятника военной истории.

Как напоминает ИА REGNUM, ожесточенные бои на Пашковской переправе шли в августе 1942 года: бойцы героически заслонили от противника мост, по которому велась эвакуация военных частей. Из 534 бойцов третьего батальона 1173-го стрелкового полка в живых остались 18 солдат. На данный момент в Краснодаре проживают два участника обороны Пашковской переправы — Виталий Басий и Сергей Дробязко.