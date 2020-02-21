Медынь, Калужская область, 21 февраля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Калужской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности девять должностных лиц исправительной колонии-поселения, где был установлен побег осуждённых. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам калужской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

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В январе 2020 года два осужденных, отбывая наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении, воспользовавшись отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудников колонии, совершили побег. В течение суток беглецы были задержаны и возвращены в колонию. В отношении осужденных возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, которое предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

По результатам проверки деятельности администрации исправительного учреждения прокуратурой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства. В адрес начальника УФСИН России по Калужской области внесено представление, которое удовлетворено.