«Ярославльводоканал» заменит семь километров сетей в рамках нацпроекта
Ярославль, 21 февраля, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Ярославский водоканал приступил к ремонту объектов водохозяйственного комплекса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отмечают на предприятии, в 2020 году предстоит большой объем работ. На улицах Ярославля, вошедших в проект, специалистами водоканала были определены изношенные участи подземных коммуникаций.
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован на 14 магистралях Ярославля. Будет заменено более 7,5 километров трубопровода. В настоящее время специалисты работают уже на 9 объектах. Так, на улице Суркова меняют трубопровод на участке от улицы Терешковой до проспекта Октября.
Бестраншейным способом прокладывают сети и на проспекте Машиностроителей. Здесь в рамках нацпроекта заменят порядка 500 метров трубопровода с выносом сетей с проезжей части в газон. Работы выполняются с помощью установки горизонтального направленного бурения.