Ярославль, 21 февраля, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Ярославский водоканал приступил к ремонту объектов водохозяйственного комплекса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отмечают на предприятии, в 2020 году предстоит большой объем работ. На улицах Ярославля, вошедших в проект, специалистами водоканала были определены изношенные участи подземных коммуникаций.

Пресс-служба АО «Ярославльводоканал» Ремонт коммуникаций на улице Суркова в Ярославле

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован на 14 магистралях Ярославля. Будет заменено более 7,5 километров трубопровода. В настоящее время специалисты работают уже на 9 объектах. Так, на улице Суркова меняют трубопровод на участке от улицы Терешковой до проспекта Октября.

«Поскольку объект находится в самом центре Ярославля, где большой поток как пешеходов, так и автомобилистов, было принято решение о проведении работ методом протаскивания «труба в трубу». Этот способ особенно актуален в условиях плотной городской застройки, поскольку позволяет провести замену сетей без крупных раскопок, асфальтовое покрытие и ландшафт остаются практически не поврежденными», — рассказал заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

Бестраншейным способом прокладывают сети и на проспекте Машиностроителей. Здесь в рамках нацпроекта заменят порядка 500 метров трубопровода с выносом сетей с проезжей части в газон. Работы выполняются с помощью установки горизонтального направленного бурения.