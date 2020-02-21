Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Злоумышленники продолжают терроризировать городские учреждения Петербурга сообщениями о минировании. В пятницу днем угрозы традиционно получили несколько районных судов. Кроме того, в письме «минёров» упомянута «Газпром арена» — стадион на Крестовском острове, где летом пройдут матчи Евро-2020.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром арена»

Приморский, Василеостровский, Дзержинский, Красногвардейский, Октябрьский и Петродворцовый, районные суды эвакуируются, говорится в сообщении.

Также в рассылках «минеров» значатся более сотни детских садов со всего города.

В своём сообщении авторы письма уточняют, что рассылка будет приходить до тех пор, пока им не будут возвращены 120 биткоинов, якобы «украденные с биржи Wex» бизнесменом Константином Малафеевым.

Напомним, ранее преступники пообещали запустить большую волну сообщений о заминировании в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Ни в одном случае угроза взрыва ранее не подтвердилась.