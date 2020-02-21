Жуковский район, Калужская область, 21 февраля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить порядка 95 общественных территорий. Работы пройдут в 57 муниципалитетах региона, где проживает свыше одной тысячи человек. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков проходят во всех городах и поселениях, участвующих в нацпроекте. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве строительства и ЖКХ.

Kaluga-gov.ru Сквер в микрорайоне Терепец.

Для проведения работ уже выбраны подрядчики в Жукове, Кременках, Ворсине и Мятлеве. В Жукове готовятся к благоустройству городского парка, в Кремёнках общественной территории по улице Ленина, в Ворсине приступят к ремонту детской площадки, а в Мятлеве будет реконструирован Сквер Победы.

«Важно чтобы работы проводились качественно и в срок и начинались как можно раньше, чтобы успеть их завершить при благоприятных погодных условиях. С каждым годом мы все раньше приступаем к непосредственным работам по благоустройству наших родных городов. Это очень позитивная тенденция, которая позволяет работать в плановом, а не в авральном режиме», — считает министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.