Калужских арбитражных управляющих за год оштрафовали на 240 тыс. рублей
Калуга, 21 февраля, 2020, 14:20 — ИА Регнум. 159 обращений (жалоб) на действия арбитражных управляющих поступили в 2019 году в калужское областное управление Росреестра. Это на 37% больше, чем за 2018 год (116 жалоб). Увеличение количества обращений в отношении арбитражных управляющих, обусловлено неудовлетворенностью кредиторов действиями арбитражных управляющий при проведении процедур банкротства. Об этом 21 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Росреестра по Калужской области Ольга Мельникова.
В 2019 году прослеживается тенденция к увеличению показателей по привлечению арбитражных управляющих к ответственности в виде административного штрафа. По-прежнему остается высоким показатель назначения судом наказания в виде предупреждения. Так, в прошлом году судом вынесено 30 решений о назначении наказания в виде предупреждения, что составляет 57,7%. Было принято четыре решения о назначении наказания в виде дисквалификации и девять решений об объявлении устного замечания.
Общая сумма штрафов, наложенных судом на арбитражных управляющих в 2019 году, составила 240 тыс. рублей. За аналогичный период 2018 года — 130 тыс. рублей.