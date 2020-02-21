Калуга, 21 февраля, 2020, 14:20 — ИА Регнум. 159 обращений (жалоб) на действия арбитражных управляющих поступили в 2019 году в калужское областное управление Росреестра. Это на 37% больше, чем за 2018 год (116 жалоб). Увеличение количества обращений в отношении арбитражных управляющих, обусловлено неудовлетворенностью кредиторов действиями арбитражных управляющий при проведении процедур банкротства. Об этом 21 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Росреестра по Калужской области Ольга Мельникова.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области

В 2019 году прослеживается тенденция к увеличению показателей по привлечению арбитражных управляющих к ответственности в виде административного штрафа. По-прежнему остается высоким показатель назначения судом наказания в виде предупреждения. Так, в прошлом году судом вынесено 30 решений о назначении наказания в виде предупреждения, что составляет 57,7%. Было принято четыре решения о назначении наказания в виде дисквалификации и девять решений об объявлении устного замечания.

Общая сумма штрафов, наложенных судом на арбитражных управляющих в 2019 году, составила 240 тыс. рублей. За аналогичный период 2018 года — 130 тыс. рублей.