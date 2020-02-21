Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, будет передано в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, возможно, к началу апреля. Об этом сообщает 21 февраля адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда при избрании меры пресечения

В отличие от потерпевшей стороны, защитник Соколова не был в курсе заключения экспертизы о том, что извлечённые из реки Мойки в конце декабря 2019 года конечности принадлежат погибшей девушке. Эти останки нашли уже после захоронения тела жертвы.

Впрочем, адвокат Почуев заявил, что эти обстоятельства не имеют принципиального значения для предварительного расследования и позиции защиты.

«Вместе с тем следствие близится к концу и, скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Соколов сознался в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко. После убийства историк расчленил тело девушки и попытался утопить останки в реке Мойке. Его арестовали поместили в «Кресты», потом перевели в московское СИЗО «Бутырка», откуда отправили на обследование к психиатрам. В конце января 2020 года стало известно, что по результатам исследований эксперты признали Олега Соколова вменяемым.