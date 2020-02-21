Углич, Ярославская область, 21 февраля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В городе Угличе Ярославской области обнаружены сбои в работе мобильной связи, которые, вероятно, вызваны искусственными помехами из колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Страница фонда «Общественный вердикт» в Facebook ИК-3

Проблемы возникли у нескольких операторов в южной части города в середине февраля. Жители жаловались на отсутствие связи при том, что индикатор показывал хороший сигнал. Пропадала возможность выхода в интернет. Помимо этого операторы и сами фиксировали сбои в сетях.

На место были вызваны сотрудники главного радиочастотного центра, которые установили искусственный характер помех. Они исходили от оборудования, установленного в районе исправительной колонии. Там находится колония строгого режима № 3. Судя по всему, речь идет о «глушилке», которая установлена, чтобы осужденные не могли пользоваться мобильной связью.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе «глушилки». В региональном УФСИН на запрос ИА REGNUM сообщили, что никакого оборудования в учреждении нет.