Калуга, 21 февраля, 2020, 12:28 — ИА Регнум. К пяти годам шести месяцам приговорил суд в Калужской области 20-летнего мужчину. Он признан виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Судебным следствием установлено, что 30 июля 2019 года молодой человек, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем с тремя пассажирами в калужском пригородном селе Росва не справившись с управлением, допустил наезд на бетонный забор и дерево. В результате дорожного происшествия один пассажир от полученных повреждений скончался на месте.

Напомним, в Калуге с начала 2020 года с участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения произошло 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек.