Омск, 21 февраля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Омской области фронтовики и труженики тыла получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в областном правительстве.

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Медали вручал омский губернатор Александр Бурков. Участниками торжественной церемонии стали 12 ветеранов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Омской области ушли на фронт почти 300 тысяч человек. Домой вернулись лишь 146 тысяч. Омск в годы войны принял десятки предприятий, учебных учреждений, госпиталей и тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в Кабардино-Балкарии. В нём принял участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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