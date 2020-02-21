Калуга, 21 февраля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Калуге 18-летний студент второго курса Юридического полицейского колледжа за кражу сыра в магазине приговорён судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Судом установлено, что в ноябре 2019 году будущий полицейский украл из калужского магазина сети «Магнит» 10 упаковок сыра, спрятав их в одежде, прошёл к выходу, не оплатив товар. Сотрудница магазина пыталась удержать вора за рукав куртки. Однако молодой человек резко схватил женщину за руку, от чего она упала на пол, повредив палец.

После изучения прокуратурой приговора будет решён вопрос о законности и обоснованности вынесенного судом решения, подчеркнули в надзорном органе.