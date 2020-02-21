Ярославль, 21 февраля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. На печать спецвыпуска газеты «Наш Ярославль» газета «Городские новости» мэрии Ярославля потратит 4,8 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Газета «Наш Ярославль»

В отличие от основной газеты, «Наш Ярославль» распространяется бесплатно и значительно большим тиражом — 100 тысяч экземпляров. Спецвыпуск направлен на создание положительного имиджа мэра Владимира Волкова и городских властей в целом. Спецвыпуск появился именно с приходом Волкова.

В последние годы мэрия Ярославля сокращала финансирование собственной газеты. Так, по данным источников ИА REGNUM, в 2018 году муниципальное задание на «Городские новости» составило около 10 млн рублей, а в 2019 — около 7 млн. С целью экономии средств на газету мэрия Ярославля даже приняла решение отказаться от печати нормативных актов, заменив их электронной публикацией.

А вот на по создание положительного имиджа деньги неожиданно нашлись. Как сообщили в мэрии Ярославля, печать «Нашего Ярославля» осуществляется на средства спонсоров, а не бюджета. При этом раскрыть этих спонсоров власти не пожелали.

Всего планируется напечатать 18 спецвыпусков тиражом 100 тысяч экземпляров каждый. Стоимость печати спецвыпуска сопоставима с контрактом на ямочный ремонт всех дорог Ярославля в первом квартале 2020 года (6,2 млн рублей).

Стоит отметить, что долг Ярославля достиг предельного уровня, а недофинансирование только сферы ЖКХ в 2020, по словам городских чиновников, составляет около 1 миллиарда рублей.