Пермь, 21 февраля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Бывшая балерина Пермского театра оперы и балета Дарья Тихонова раскрыла истинные причины, побудившие ее покинуть театр и перебраться во Владивосток, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Anatolierika.com Балерина Дарья Тихонова. Фотограф Салеева Лилия

Артистка покинула Пермь в конце театрального сезона 2018−2019 годов. Официальной причиной она назвала изменения в ее семейном положении.

«Для меня самой это неожиданность, но приятная. Всё произошло в течение этого лета. У меня меняется семейное положение: я встретила любимого человека. А поскольку он работает в Мариинском театре, нужно было выбирать, как нам быть дальше. И, всё обдумав, я решила переезжать», — отметила Тихонова в специальном интервью, размещенном на сайте Пермской оперы.

Однако всё оказалось не совсем так. Тихонова призналась, что покинула театр по причине того, что в нем преобладали «ненормальные вещи».

«Меня до сих пор спрашивают, не пожалела ли, что уехала? А о чём, простите, я должна жалеть? О том, что в моей голове ничего не сидело, кроме балета, и что я себя чувствовала ограниченной? Или, может быть, о том, что многие вещи, которые считаются ненормальными, там преобладали?» — отметила Тихонова.

О чём конкретно идет речь, балерина не посчитала нужным указать, однако сказанное опровергает предыдущую версию. Тихонова подчеркнула, что уходить нужно без скандалов и истерик, видимо, поэтому она не стала изначально озвучивать истинные мотивы своего ухода из театра.

О проблемах в Пермском театре оперы и балета известно уже давно, перед Тихоновой учреждение культуры покинули трое ключевых артистов балета — Инна Билаш и супруги Четвериковы. В качестве официальной причины ухода они также назвали пресловутые «семейные обстоятельства».