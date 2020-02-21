Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Указом президента России начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин получил звание генерал-лейтенанта полиции.

Assembly.spb.ru Роман Плугин выступает в Заксобрании Петербурга, 19.02.2020

Соответствующий указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания размещён на портале правовой информации 21 февраля.

Новое звание Роман Плугин получил незадолго до своего юбилея, 10 марта 2020 года ему исполнится 45 лет. И накануне первой годовщины своей работы на посту начальника Главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Роман Плугин начинал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа Рязани. Впервые был назначен на руководящую должность в 2001 году — заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области. В октябре 2006 года перевёлся на должность начальника в 4 отдел УБОП КМ ГУ МВД России по Московской области. В 2009 году — заместитель начальника УУР — начальник ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУ МВД России по Московской области.

После окончания в 2010 году Российской академии госслужбы при Президенте России вновь пошёл на повышение. В апреле 2011 гола он занял должность первого заместителя начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве — начальника криминальной милиции, в июне стал заместителем начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве — начальник полиции, а в августе того же года — заместителем начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции.

В 2013 году он уже значился начальником отдела специальных операций ГУСБ МВД России, а в конце 2013 года был назначен начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве.

Указом Президента Российской Федерации 28 февраля 2019 года Роман Плугин был назначен на должность начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Награжден ведомственными наградами: медалью «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество».